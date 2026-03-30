Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen: Wiener (30) festgenommen
Ein Mann hat seine Lebensgefährtin am Sonntag kurz vor Mittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gewürgt und geschlagen. Außerdem zerstörte der Aggressor laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger das Handy seiner Freundin.
Eine Zeugin hörte die Hilfeschreie aus der Nachbarwohnung und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der 30-jährige österreichische Staatsbürger nicht mehr am Tatort.
Die Polizei nahm den Mann bei einer Sofortfahndung bei einem Freund fest. Er bestätigte zwar einen lautstarken Beziehungsstreit, gestand die ihm zur Last gelegten Taten aber nicht.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt, außerdem verhängten die Beamten über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Haßlinger zufolge dürfte in der Auseinandersetzung auch Alkohol eine Rolle gespielt haben.
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