Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen: Wiener (30) festgenommen

Ein Mann hat seine Lebensgefährtin am Sonntag kurz vor Mittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gewürgt und geschlagen . Außerdem zerstörte der Aggressor laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger das Handy seiner Freundin.

Eine Zeugin hörte die Hilfeschreie aus der Nachbarwohnung und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der 30-jährige österreichische Staatsbürger nicht mehr am Tatort.

Die Polizei nahm den Mann bei einer Sofortfahndung bei einem Freund fest. Er bestätigte zwar einen lautstarken Beziehungsstreit, gestand die ihm zur Last gelegten Taten aber nicht.