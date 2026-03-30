Wien

Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen: Wiener (30) festgenommen

Zeugin hörte die Hilfeschreie der Frau und alarmierte die Polizei.
30.03.2026, 13:08

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Ein silbernes Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht auf einer Straße vor einem Gebäude.

Ein Mann hat seine Lebensgefährtin am Sonntag kurz vor Mittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gewürgt und geschlagen. Außerdem zerstörte der Aggressor laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger das Handy seiner Freundin. 

"Gewalt ist keine Privatsache": 30 Jahre Gewaltschutzzentren

Eine Zeugin hörte die Hilfeschreie aus der Nachbarwohnung und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der 30-jährige österreichische Staatsbürger nicht mehr am Tatort. 

Die Polizei nahm den Mann bei einer Sofortfahndung bei einem Freund fest. Er bestätigte zwar einen lautstarken Beziehungsstreit, gestand die ihm zur Last gelegten Taten aber nicht. 

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt, außerdem verhängten die Beamten über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Haßlinger zufolge dürfte in der Auseinandersetzung auch Alkohol eine Rolle gespielt haben. 

Blaulicht Floridsdorf
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