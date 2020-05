Pasta und Pizza statt Akrobatik und nackter Haut

In den 90er-Jahren war die Zeit des klassischen Revue-Theaters vorbei. Als Casino-Betrieb und Clubbing-Location wurde das mittlerweile denkmalgeschützte Lokal noch bis vor einigen Jahren betrieben. Zuletzt wurde es von der Wiener Investorengruppe Fratag gekauft und an Vapiano verpachtet. Schimanko schmerzt das wenig: „Es ist sogar gut, dass etwas weitergeht.“

Etwas sentimentaler ist da schon Sopranistin und Society-Lady Birgit Sarata, die ab und zu einen Abend im Moulin Rouge verbrachte: „Das Publikum war sehr elegant. So ein Programm mit Artisten und Zauberern – so was gibt es ja heute nicht mehr.“ Und die erotischen Show-Einlagen? „Das hat einfach dazugehört. Es hat sich ja alles im normalen Bereich abgespielt. Heute würde man damit keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorlocken.“