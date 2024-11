Passagier ging auf AUA-Flug auf Mitarbeiter los

Auf dem Flug OS90 von Newark (New Jersey) nach Wien ist am Montag ein Passagier der Business Class auf einen Purser losgegangen.

Der Reisende wurde beruhigt und nach der Landung der Polizei übergeben. Der AUA-Mitarbeiter nahm ärztliche Hilfe in Anspruch.

"Der Passagier hat während des Flugs begonnen, sich unverhältnismäßig zu verhalten", teilten Austrian Airlines in einem Statement mit.

Flugangst

Die Crew habe deeskalierend eingewirkt. Der Mann soll an Flugangst leiden, Turbulenzen über dem Atlantik dürften selbige verstärkt haben. Die Boeing 787 landete nach dem nächtlichen Zwischenfall an Bord planmäßig in Wien. Die Polizei erwartete die Maschine.