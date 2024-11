Flughafen Wien: Ermittler stießen auf 600 Kilogramm Cannabiskraut

"Die Suchtmittel waren für den Weitertransport in andere europäische Städte vorgesehen", gab die Polizei am Freitag in einer Aussendung bekannt. 21 Beschuldigte, unterschiedlicher Nationalitäten, im Alter von 20 bis 54 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Mit Belohnungen angelockt

Die Ermittlungen ergaben, dass die mutmaßlichen Schmuggler in einschlägigen Internetforen mit Belohnungen von mehreren tausend Euro gelockt und angeworben wurden. Dabei soll von den Auftraggebern auch eine Erfolgsgarantie abgegeben worden sein. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern an.