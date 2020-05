Party im Studentenheim von Polizei gesprengt

Der Pfeilheim-Stiegenlauf soll legendär sein. Seit Jahrzehnten ist der Event ein Fixpunkt in der Wiener Studentenszene – bekannt auch unter dem Namen „Sauf-Lauf“. Zwölf Stockwerke müssen die Teilnehmer bewältigen – und in jedem Stock Bier konsumieren. So auch Donnerstagabend. Doch da setzten Polizei und Feuerwehr dem Fest mit 600 Besuchern ein plötzliches Ende.

Gegen 22 Uhr ging der Feueralarm los – vermutlich ausgelöst durch die fröhlich rauchenden Besucher. „Dann wollten gleichzeitig Hunderte Leute raus – da hat es etwas gestaut“, schildert Studentensprecher Christoph Sperrer. Die Anrainer hatten wenig Freude damit, dass Hunderte gut gelaunte Studenten die Veranstaltung ins Freie verlegten, jede Menge Scherben hinterließen und Bierdosen auf die Straße schmissen.