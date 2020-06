Parkstrafen nahezu verdoppelt

Bubak

"Durch die stärkere Überwachung gab es auch eine Disziplinierung", sagt, darauf angesprochen. Hauptgrund für die hohen Einnahmen sei aber die Erhöhung der Strafen im Jahr 2012. Kostete Falschparken bis dahin 21 Euro, muss man jetzt bereits 36 Euro berappen. Auch andere Strafen, wie das Verstellen einer Ausfahrt oder Parken nah an einer Kreuzung, werden hart bestraft.

Den Rekord an Strafen hält wohl Gunther N., über dessen Fall der ORF-Bürgeranwalt berichtet: N. hat sein Auto in einer Kurzparkzone geparkt, in der Hektik der Reisevorbereitung darauf vergessen – und war auf Urlaub gefahren. Drei Wochen stand sein Wagen daraufhin in der Kurzparkzone. Die Folge: Er bekam 21 Strafverfügungen und soll nun 1500 Euro zahlen.