Parksheriffs entlarven Autodiebe

Ihnen entgeht kaum jemand: Rund 300 Parksheriffs sind in Wien unterwegs. Und sie legen viele Kilometer zurück. Um genau zu sein: 17,2 Kilometer hat Zoran Markelic in einer Woche gezählt. 25.000 Kfz-Abfragen werden täglich von den " Parkraumüberwachungsorganen", so heißen die Parksheriffs ganz offiziell, getätigt. Und das macht sich auch die Polizei zunutze.

Denn sobald ein Kennzeichen von Markelic oder einem Kollegen eingetippt wird, laufen die Daten auch über den Fahndungscomputer. Und das zahlt sich aus: In acht Monaten (Stand 7. November, 14 Uhr) konnten so 1691 Kennzeichen-Missbräuche aufgedeckt, 199 Kennzeichen-Diebstähle und 201 Fahrzeugdiebstähle geklärt werden. So nebenbei entdeckten die "Weißkappler" auch noch 352 Fahrzeuge, die aus anderen Gründen zur Fahndung ausgeschrieben waren – etwa, weil sie bei Einbrüchen benützt wurden.

"Damit haben wir selbst nicht gerechnet. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe", sagt Wolfgang Schererbauer, Leiter der Parkraumüberwachungsgruppe. Das System wird erst seit 20. Februar dieses Jahres genutzt, hat sich aber bereits bezahlt gemacht. Ob die Parksheriffs nun vielleicht weniger Zeit für ihr Kerngeschäft, die klassischen Parksünder, haben? "Diese Hoffnung muss ich enttäuschen", lacht er. "Das passiert bei uns ohne Mehraufwand."