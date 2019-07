Parksheriff will Strafzettel nicht korrigieren: "Ich habe keinen Bock"

Doch Abdullah S. gibt nicht nach. Er will sich nicht an die Behörden wenden, wirft dem Kontrollorgan vor, ihn zu provozieren. Der Parksheriff erwidert in der Aufnahme: "Ich will jetzt da nicht rüber gehen und schauen, ob das Kennzeichen stimmt" und "da habe ich wirklich keinen Bock drauf".

Er habe ihn vertröstetet, dass er später zu seinem Auto kommen werde. Gekommen sei er laut S. aber nie.

"Ich soll mich jetzt also behördlich herumschlagen müssen, damit ich die unrechtmäßige Strafe nicht zahlen muss. Ich halte solche Zustände für inakzeptabel", beschwert sich Abdullah S. Von der Polizei, die auch für Presseanfragen bezüglich der Parksheriffs zuständig ist, gab es am Freitag keine Stellungnahme zu dem Video.