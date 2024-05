Parks in Wien: Zwei Eröffnungen in Floridsdorf und der Leopoldstadt

Seitdem sind aber bereits einige weitere Flächen dazugekommen. Am ehemaligen Nordbahnhofgelände in Wien Leopoldstadt entsteht bis voraussichtlich 2025 eine einmalige 93.000 m² große Natur- und Parkfläche: Die Parkanlage Nordbahnhof – Freie Mitte . Die Fertigstellung erfolgt über mehrere Bauabschnitte. Davon sind zwei „der Zentrale Bereich – Süd“ und das „Parkband 2“ dieser Tage eröffnet worden.

„Angesichts immer heißer werdender Sommer braucht es in Wien noch mehr kühle öffentliche Räume, an denen die Wienerinnen und Wiener Schutz vor großer Hitze finden. Grünräume und Parks spielen dabei eine enorm wichtige Rolle", sagt Klima- und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) .

Aber zurück zur Grünraumoffensive: Nach derzeitigem Planungsstand wird die Stadt Wien 2025 bei 364.000 m² stehen, heißt es aus dem Büro von Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Knapp unter der Zielsetzung von 400.000 m² also. Damit das Ziel aber dennoch erreicht wird, soll bis Frühsommer 2025 ein neuer 110.000 m² großen neuen Park - der Park der Artenvielfalt - entstehen. Diese neue Anlage in der Donaustadt soll in etwa so groß werden wie der Stadtpark.