Parkplatznot am Franz-Josefs-Bahnhof: Ärger und Freude über Umbau

Der Julius-Tandler-Platz wird mit mehr Grünflächen, Wasserelementen und Sitzgelegenheiten versehen. Die angrenzende Nordbergstraße wird zur Begegnungszone. In der Alserbachstraße entsteht ein neuer Radweg, und es werden neue Rohre verlegt.

Einer von ihnen ist der ehemalige ORF-Sportkommentator Hans Huber, der selbst mit seinem Auto nach Parkplätzen sucht. „Ich lebe gerne in diesem Grätzel, aber jetzt hat man Angst, mit dem Auto wegzufahren und vielleicht keinen Parkplatz mehr zu finden“, erklärt er im Gespräch mit dem KURIER.

All diese Projekte sollen das Grätzel aufwerten – doch dafür kommt es aufgrund der Baustellen zu vielen Halte- und Parkverboten. Die verlorenen Parkplätze empören Anrainer und Anrainerinnen.

Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks, versteht die Umstände, die Bauarbeiten verursachen können. Um sicherzustellen, dass im Sinne der Anrainer gearbeitet werde, sei zudem „bei sämtlichen Baustellenverhandlungen stets jemand von der Bezirksvorstehung anwesend“, so Ahmad.

Auf die Nachfrage, welche Alternativen es für die fehlenden Parkplätze gibt, verweist Ahmad auf die WIPARK-Garage am Althangrund, die einen „verschmerzbaren Tagestarif“ anbieten würden (ein Tagesticket kostet 6,90 Euro).

"Selber schuld, wer in Wien noch Auto fährt"

Weniger stören die Baustellen einen Mann, der auf die „5er“-Straßenbahn vor dem Franz-Josefs-Bahnhof wartet: „Selber schuld, wenn man in Wien heute noch mit dem Auto fährt.“ Er versteht zwar die Ärgerlichkeiten, doch nur so könne die Lebensqualität des Bezirks gesteigert werden. „Man kann auch nicht einen Parkplatz direkt vor der Haustür erwarten“, sagt er und verweist auf die Öffis in der Nähe.