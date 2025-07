Wie das neue Science Center zum Publikumsmagneten werden soll

„Damit wird die ursprüngliche Idee als Durchhaus wieder aufgenommen. Konzeptionell und architektonisch wird das Gebäude so zum Tor zur Wissenschaft “, erklärt Geschäftsführer Christopher Lindinger . Das Siegerprojekt des von der Bundesimmobiliengesellschaft als Bauherr ausgelobten Wettbewerbs stammt aus der Feder des Büros Mohr-Niklas Architekten (die sich übrigens als einzige für die Durchhaus-Lösung entschieden hatten).

Ob der öffentliche Durchgang auch tatsächlich durchgehend geöffnet werden kann (oder nur zu den Betriebszeiten des Science Centers), werde sich laut Lindinger erst weisen. Auch Fragen des Denkmalschutzes sind noch nicht geklärt, zumal rückseitig zur Bäckerstraße – wo derzeit nur ein Notausstieg ist – zwei große Mauerdurchbrüche nötig sein werden. „Ich bin zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird, die ersten Gespräche waren positiv“, berichtet Lindinger, der eine Öffnung auch deshalb als unerlässlich sieht, um gleich drei Wissenschafts-Institutionen fußläufig miteinander zu verbinden: Der neue Campus Akademie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in der Bäckerstraße litt bisher unter seiner Unsichtbarkeit im Stadtbild. Und auch der Uni-Standort in der Otto-Wagner-Postsparkasse soll künftig Teil dieser Forschungs-Perlenkette werden und durch das Science Center aufgewertet werden.

Grätzl-Transformation

Für das Bäckerviertel wird das Science Center so etwas wie der Schlussstein einer überfälligen Grätzl-Sanierung: Der schmuddelige Hinterhof-Look zwischen Alter Post und Alter Universität war einer Weltstadt längst unwürdig. 2022 begann die Transformation mit dem neuen ÖAW-Campus, soeben wurde die Umgestaltung der Postgasse (mehr Grünflächen und Bäume) abgeschlossen. Und im Herbst steht in der Riemergasse die Eröffnung des Luxushotels Mandarin Oriental an, nachdem das ehemalige Gerichtsgebäude zwei Jahrzehnte lang verwaist war.