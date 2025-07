Klinik Ottakring: Wenn gebrochene Beine im Holzgebäude behandelt werden

Doch der Bau eines temporären Standortes für die notfallmedizinische Versorgung sei notwendig geworden, so der Wiener Gesundheitsverbund. Die Bautechnik im alten Gebäude sei in die Jahre gekommen. Dort werden nun die OP-Räume saniert. Es musste also rasch eine Übergangsbleibe her: Dafür eigne sich der Holzmodulbau, so der Gesundheitsverband, da die Module rasch aufgebaut werden können. Auf drei Stockwerken mit 3.130 Quadratmeter wird es im Gebäude zukünftig Platz für eine Ambulanz, eine Intensivstation sowie eine Bettenstation geben. Außerdem ist der Neubau in direkter Nähe zum Hubschrauberlandeplatz.