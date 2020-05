Parkpickerl beschert Wien Millionen und weniger Autoverkehr durch Pendler

Ein Stück blaue Folie ist für Wien 40 Millionen Euro wert.

So viel hat die Ausweitung des Parkpickerls der Stadt im ersten Jahr gebracht, belegen erste Zahlen aus dem Büro der Finanzstadträtin Renate Brauner (SP). Zusammen mit jenen 70 Millionen Euro, die in bestehenden Zonen eingenommen wurden, fließen so 110 Millionen Euro in das Verkehrsbudget.

Der Großteil dafür wird für den Ausbau der Öffis verwendet, der Rest für Garagen, die Verkehrssicherheit und den Radverkehr.

Nicht nur mit dem Parkpickerl selbst nimmt Wien Geld ein, sondern auch durch zusätzliche Bürger. Vergleicht man die Meldedaten zum Zeitpunkt der Ausweitung mit jenen der Vorjahre, so sind in den neuen Pickerlbezirken deutliche Steigerungen sichtbar. So meldeten sich etwa in Ottakring im Oktober 2012 knapp 700 Personen neu an, 2011 waren es nur 450, ein Jahr davor 400.

Insgesamt meldeten sich in den Pickerlbezirken 2012 mehr als 20.300 Menschen neu an, ein Jahr davor waren es noch 16.600. Pro zusätzlichem Einwohner wird Wien 2013 aus dem Bundesbudget 3119 Euro erhalten. Haben sich nur tausend Personen aufgrund des Parkpickerls in Wien gemeldet, wären das 3 Millionen Euro, die Wien so indirekt lukriert.

Im Rathaus kommentiert man diese Zahlen mit Vorsicht, da man nicht das Motiv für die Meldung wisse. Dass das Parkpickerl eine Rolle gespielt haben dürfte, wird aber nicht verneint.