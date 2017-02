Parkpickerl-Befragung startet mit einer Panne

Erst am Donnerstag hat die Befragung über das Parkpickerl in Hietzing begonnen, aber schon jetzt ist klar: Die wird nicht reibungslos ablaufen. Denn beim Versenden der Fragebögen sind Fehler aufgetreten: An 770 der insgesamt 45.000 Haushalte wurde der falsche Fragebogen geschickt. Der Fehler dürfte bei der Zuordnung der Adressdaten passiert sein. Denn Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) lässt nicht flächendeckend über die Parkraumbewirtschaftung abstimmen, sondern nur jene Katastralgemeinden – also Grätzel – im Bezirk, die auch tatsächlich unter Parkplatzdruck stehen. Der Fehler trat bei den Daten mit der Adresse Hietzinger Hauptstraße auf. Denn die zieht sich durch drei Grätzel: Alt-Hietzing, Ober St. Veit und Unter St. Veit. Zugeordnet wurden die Adressen aber nur dem Grätzel Alt-Hietzing.

Das heißt, die Stimmen der Bewohner aus Ober und Unter St. Veit wären beim Grätzel Alt-Hietzing eingerechnet worden.

Schreibweise

Laut der Bezirksvorsteherin liegt der Fehler bei der MA 14 für Datenverarbeitung. "Ich erwarte eine Sachverhaltsdarstellung und lückenlose Aufklärung der Stadt", sagt Silke Kobald. Es sei bezeichnend, dass nach den zahlreichen Pannen bei Wahlen in diesem Jahr nicht einmal die Abstimmung über die Parkraumbewirtschaftung in einem Bezirk reibungslos funktioniere.

"Die Lücke lag in der Kontrolle der Datensätze", sagt ein Sprecher des zuständigen Stadtrates Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ). Diese seien "nur stichprobenartig vom Bezirk" überprüft worden. Der Bezirk wiederum habe die Daten von der MA 41 für Stadtvermessung beantragt. Vermutlich dürften die Adressen mit der Anschrift Hietzinger Hauptstraße in unterschiedlichen Schreibweisen ins Datensystem eingepflegt worden sein.

Laut der Bezirkschefin wurden die betroffenen 770 Haushalte bereits benachrichtigt. "Wir haben noch am Freitag alle per Brief oder eMail informiert. Bis spätestens Montag sollten alle Betroffenen darüber in Kenntnis gesetzt worden sein", sagt Kobald. Ab Mittwoch können im Amtshaus der Bezirksvorstehung alle falschen Fragebögen gegen korrekte ausgetauscht werden.

Auf den Fahrplan der Umfrage soll sich die Panne nicht auswirken: Bis 20. März können Fragebögen eingesendet werden, am 31. März soll das Ergebnis feststehen.