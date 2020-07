Parkpickerl: Angst vor den Heimkehrern

Es sei sogar rechtlich zulässig, mehr Park­pickerln auszustellen, als es Parkplätze gibt, sagt Mickel verwundert: "Da fühlen sich die Bürger ja gefrotzelt. Gleichzeitig werden Garagenprojekte auf die lange Bank geschoben."

Wiens Parkpickerlkoordinator Leopold Bubak will diesen Zahlen nicht recht glauben. "Diese Schätzungen liegen viel zu hoch", sagt Bubak. Er selbst rechne mit insgesamt 400 bis 500 Autobesitzern, die in ihren Heimatbezirk zurückkehren – verteilt auf die Bezirke fünf bis acht. Durch die im Frühjahr erhöhten Kurzparktarife seien die bezirksfremden Autos weniger geworden. "Wir haben hier einen leichten Rückgang. Das gleicht sich also aus."

Dass der vereinfachte Zugang zum Unternehmer­pickerl den Parkplatzdruck erhöhen werde, glaubt Bubak ebenso wenig. "Die Unternehmer, die jetzt ein Pickerl beantragen, haben sich bisher meist mit Kurzparkscheinen beholfen."

Die anderen betroffenen Bezirke sehen den Ansturm noch gelassen. Derzeit seien zwar Anstiege da, aber nicht signifikant, heißt es aus dem Bezirksamt für Mariahilf und Neubau. Dort vermutet man allerdings, dass die Bewohner erst in den folgenden Monaten reagieren.





Mariahilfs Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann macht sich dennoch keine Sorgen: "Wir haben nur eine kleine Grenze zu einem Außenbezirk. Analysten prognostizieren weniger als 100 Parkpickerl-Flüchtlinge, die der Bezirk verkraften wird." Es gebe auch eine Entspannung der Stellplatzsituation durch das Anrainerparken.

Das Anrainerparken ist nun auch Mickels Hoffnung. Sie will das derzeitige Pilotprojekt auf den ganzen Bezirk ausweiten. "Damit wären wenigstens zehn Prozent der Parkplätze für Anrainer reserviert."