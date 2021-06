Parfum-Dieb am Wiener Hauptbahnhof geschnappt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden bereits vergangenen Donnerstag alarmiert, da ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäfts am Wiener Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Parfum-Dieb wiedererkannte.

Der Verdächtige soll in der Vergangenheit mehrere Fläschchen gestohlen haben. Die Polizisten hielten den mutmaßlichen Ladendieb in der Nähe des Geschäfts an.

Ein mit dem 37-jährigen Slowaken durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

