Fahrraddieb scheitert an Verkehrsschild und wird festgenommen

Überschätzt haben dürfte sich ein 38-jähriger Rumäne in der Nacht auf Montag. Der Mann soll im Bereich der Donauregulierungsanlage in Wien-Donaustadt versucht haben, ein Fahrrad, das mit einem Schloss an einem Verkehrsschild angekettet war, über den Steher des Schildes zu heben.

Das ging allerdings schief, denn das Rad blieb an dem Verkehrsschild hängen. Als dann auch noch Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt im Zuge ihres Streifendienstes vorbeikamen, war der Diebstahlsversuch endgültig gescheitert. Die Polizisten nahmen der Verdächtigen vorläufig fest.

