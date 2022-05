Panzergranate in Wien-Floridsdorf sichergestellt

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Panzergranate durch eine Munitionsbergungsfirma in Wien-Floridsdorf geborgen. Die Experten verständigten in weiterer Folge den Forstverwalter und die Polizei.

Die Panzergranate hat laut Polizei einen Durchmesser von 7,5 Zentimetern und wurde in weiterer Folge vom Entminungsdienst abtransportiert. Aufgrund eines geringen Menschenaufkommens in der Örtlichkeit mussten keine Absperrmaßnahmen gesetzt werden.

"Durch den Einsatz wurden weder Personen verletzt, noch Sachen beschädigt", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer am Freitag.

Tipps der Polizei

Beim Auffinden von sprengstoffverdächtigen Gegenständen oder Kriegsmaterial gilt es, sich den Auffindungsort zu merken, sich in eine sichere Distanz zu begeben und umgehend die Notrufe 133 oder 112 anzurufen. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: