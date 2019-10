Palais Pick wird verkauft: Dalí, Miró und sehr viel Marmor

Abgesehen von dem pinken Schild, das am gusseisernen Zaun hängt (" Villenauflösung, Freiverkauf"), lässt nur der Luster erahnen, was sich hinter den hohen Mauern dieses Hauses gleich abspielen wird. Durch das Fenster glitzert der Luster im Vorzimmer bis auf den Gehsteig.

Eine Handvoll Menschen hat sich kurz vor 13 Uhr am Freitag vor dem Palais Pick in der Hartäckerstraße 18 in Döbling eingefunden. Sie wissen wohl: Wer große Schätze um möglichst wenig Geld abstauben will, muss zeitig kommen.