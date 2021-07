Palais im Dornröschenschlaf

Karel Schwarzenberg: Fürst von Schwarzenberg ist Chef der tschechischen Partei TOP 09 und früherer tschechischer Außenminister.

Besitztümer: Das Vermögen wird auf rund 400 Millionen Euro geschätzt. Die Familie verfügt neben dem Palais u. a. über Forste in der Steiermark und Salzburg, das Schloss Murau, einige Immobilien in Wien und das Stammschloss in Bayern.

Aberglaube: Einem Volksglauben zufolge trieb Eleonore von Schwarzenberg im 18. Jahrhundert in Krumau als Vampir ihr Unwesen