Paketdieb prügelte sich in Hernals mit Postler

Weihnachten kommt näher - und die Post hat wieder jede Menge Pakete auszutragen. Ein Dieb wollte die Gunst der Stunde am Donnerstag in Hernals nutzen. Er beobachtete einen Postler, der am Vormittag Pakete zustellte. Als er seine Tragetasche kurz in einem Stiegenhaus stehen ließ, schlug der Dieb zu und wühlte sich durch die Pakete, riss mehrere davon auf.

Als der Postler zurückkehrte und den Mann bemerkte, rief er sofort um Hilfe. Es kam zu einem Handgemenge. Ein Unbeteiligter bemerkte die Rauferei, die sich bereits auf die Straße verlagert hatte und verständigte die Polizei. Ein 41-jähriger Österreicher wurde vorläufig festgenommen. Ihm werden versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Er zeigte sich nicht geständig.

Der Mitarbeiter der Post wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt. Die aufgerissenen Packerl konnten nicht mehr zugestellt werden.

