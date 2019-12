Pärchen stahl Adventkranz und verletzte Blumenhändler

Ein 31-jähriger Mann soll am Montagnachmittag in ein Blumengeschäft am Währinger Gürtel in Wien-Alsergrund gegangen sein. Dort soll er versucht haben, ein Gesteck zu stehlen, was der 43-jährige Mitarbeiter des Geschäfts jedoch bemerkte.

Danach ließ sich der mutmaßliche Täter einen Strauß Rosen binden. Während der Angestellte den Strauß herrichtete, betrat die 25-jährige Frau des Verdächtigen das Blumengeschäft und soll laut Polizei einen Adventkranz gestohlen haben.

Unmittelbar danach flüchtete das Pärchen aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter wollte das mutmaßliche Diebesduo auf der Straße zur Rede stellen, woraufhin ihm der 31-jährige einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben soll. Der Mann wurde leicht verletzt.

Adventkränze zerstört

Der mutmaßliche Täter zerstörte auch noch mehrere Adventkränze, die vor dem Blumengeschäft ausgestellt waren.

Die Polizei konnte die beiden flüchtigen Österreicher wenig später bei der U-Bahn-Station Nußdorfer Straße festnehmen und den Adventkranz zurücknehmen.

Die beiden Verdächtigen wurden wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Mann zusätzlich wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt.