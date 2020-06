Der Auszug aus dem Paradies

Die Absiedelung des Otto-Wagner-Spitals ist eines der größten Projekte Wiens in den nächsten Jahren. Sechs psychiatrische Abteilungen werden dabei auf Krankenhäuser in der ganzen Stadt aufgeteilt. „Grundgedanke ist dabei die möglichst wohnortnahe Betreuung und Behandlung von psychisch Kranken“, erklärt eine Sprecherin des Krankenanstaltenverbund ( KAV). Ziel sei es, die psychiatrischen Regionalabteilungen in den klinischen Alltag aller Wiener Schwerpunktkrankenhäuser zu integrieren – so wie schon jetzt im Donauspital, im Kaiser-Franz-Josef-Spital und im AKH Wien. Die 5. Psychiatrische Abteilung aus dem Otto-Wagner-Spital übersiedelt bis Ende 2014 in die Juchgasse nahe der Rudolfstiftung. In einem nächsten Schritt übersiedelt die 4. Abteilung 2016 in das Krankenhaus Nord. Ebenfalls dorthin verlegt werden die Thoraxchirurgie des Otto-Wagner-Spitals und Teile der 1. Pulmologie. Weitere Übersiedlungen sind derzeit in Planung.

Wie es mit dem Otto-Wagner-Areal weitergeht, ist derzeit offen. Bürgermeister Michael Häupl (SP) favorisierte zuletzt eine universitäre Verwendung des Areals. Im Ostteil werden zusätzlich 200 neue Wohnungen errichtet. Das Areal soll aber weiter für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.