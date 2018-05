Ottakringer Waldschule: Stadtkinder erkunden die Natur

Dass die Kinder raue Rinden betasten, Moos in der Becherlupe betrachten und nach Spechtlöchern Ausschau halten, geht auf die Idee von Waldschulleiter Josef Ebenberger zurück. Er setzte sich in den neunziger Jahren für die Gründung der waldpädagogischen Einrichtung – der ersten ihrer Art in Österreich – ein. Zehn Mitarbeiter des Forstbetriebes (MA 49) betreuen die Waldschultage. „Die Kinder bekommen durch das Selbst-Erleben eine persönliche Beziehung zum Wald“, sagt Ebenberger.

Dass Naturerziehung besonders in einer Großstadt nötig sei, glaubt er aber nicht. Denn Landkinder würden auch nicht häufiger Ausflüge in den Wald machen. Ebenberger nennt dieses Phänomen „Stephansdomeffekt.“ Viele Wiener würden einen Besuch des Wahrzeichens aufschieben, erklärt Ebenberger. „Weil er in der Nähe ist, glaubt man, eh noch Zeit dafür zu haben.“

Erinnerungen