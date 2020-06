Ottakring: "Die Straße ist besser als ihr Ruf"

Der Abbruch des EM-Qualifikationsspiels zwischen Serbien und Albanien in Belgrad, führte vor zwei Wochen in Wien zum größten spontanen Polizeieinsatz des Jahres. 250 Uniformierte waren zur im Einsatz, um albanische und serbische Randalierer auf der Ottakringer Straße voneinander fernzuhalten. Am Ende hagelte es 30 Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Wasser auf die Mühlen derer, die die " Balkanmeile" zu den gefährlichsten Straßen Wiens zählen.

Doch wie aufgeheizt ist die Stimmung in der Ottakringer Straße wirklich? Der KURIER fragte Anrainer und Unternehmer – zugezogene, wie alteingesessene. Die überwiegende Mehrheit meint: "Die Straße ist besser, als ihr Ruf."