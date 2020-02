Ottakring: Bub nach Fenstersturz in kritischem Zustand

Ein zwei- bis dreijähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in der Possingergasse in Wien-Ottakring aus einem Fenster gestürzt. Das Kind prallte offenbar am Beton auf. Es wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen im kritischen Zustand vom Rettungshubschrauber ins SMZ-Ost geflogen, sagte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung dem KURIER.

Die Rettung, die mit mehreren Einsatzteams vor Ort war, wurde um 14.30 Uhr alarmiert. Die genauen Hintergründe des Sturzes und auch aus welchem Stock das Kleinkind stürzte, waren zunächst unklar. „Der Einsatz läuft noch“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös der APA.