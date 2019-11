Originelle Fashion-Fetzn: Wien oder out?

Der Tourguide auf dem Stephansplatz will die Aufmerksamkeit seiner Touristen-Gruppe auf das Café gegenüber lenken. „Das ist das berühmte Café Oida“, sagt er. „Viele glauben, das Café habe mit Giuseppe Verdis Oper ,Aida’ zu tun, aber das stimmt nicht.“ Das Logo nämlich sei gänzlich missverständlich, der erste Buchstabe sehe aus wie ein A, dabei sei es ein O.

O wie Oida eben.

Die Szene stammt aus einem Video von Vienna Prank Tours („Prank“ ist das englische Wort für „Streich“, Anm.). In dem Video führen ein Jus- und ein Filmstudent ahnungslose Touristen in die Irre. Weil das Video viral ging, hat die Café-Konditorei Aida nun Pullis bedrucken lassen. In punschkrapferlrosa und mit zweierlei Aufdruck: „Oida“ oder „Aida“, beides im Stil des Aida-Logos.