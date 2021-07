ORF-Umbau mit Hindernissen

Die IG Funkhaus Wien kämpft indes weiter um den Verbleib der ORF-Radiosender Ö1 und FM4 in der Argentinierstraße. Nun will die Initiative die Fläche direkt erwerben und dann an den ORF vermieten. Mit der Rhomberg-Gruppe, die den Zuschlag für die Liegenschaft in Wieden erhielt, habe man sich darauf bereits geeinigt, sagt IG-Geschäftsführer Christoph Robol.

Es geht um 5000 Quadratmeter, die Rhomberg zu einem "sehr günstigen Preis" überlassen würde. Die IG wiederum könnte als nicht gewinnorientiertes Unternehmen dem ORF die Fläche langfristig und "extrem günstig" vermieten. Das Geld für den Kauf will man auch mit einer Crowdfunding-Kampagne zusammenbringen, die in den nächsten Tagen starten soll.

Fraglich ist freilich, ob der ORF dieses Angebot annehmen würde. Schließlich soll am Küniglberg bis 2020 ein integrierter Newsroom für alle ORF-Medien entstehen. Einzig Radio Wien wird im Funkhaus bleiben.

Robol ist aber zuversichtlich, dass man sich "mit dem ORF an einen Tisch setzen" und die Optionen besprechen kann. "Ich glaube, wir könnten ein interessanter Gesprächspartner sein."