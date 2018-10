"Oida" sagt man nicht zur Polizei: 100 Euro Strafe für Wiener

Nach dem Vorwurf rassistischer Kontrollen des Rapper T-Ser sorgt das Verhalten der Polizei in Wien erneut für Emotionen. Diesmal löst eine Amtshandlung eher Verwunderung aus.

Ein 22-jähriger Wiener ging mit seinem Fall an die Öffentlichkeit, der sich vor zwei Wochen ereignet hat. Nathan S. hatte einen Polizeieinsatz aus einiger Entfernung fotografiert. Einem Polizisten passte das gar nicht. Er packte S. beim Arm und forderte seinen Ausweis, berichtet die Krone. S. verstand den Sinn der Kontrolle nicht.

Nachdem der Polizist in Frage gestellte habe, ob S. Deutsch versteht und ihm erklärt habe, "wie die Dinge in Österreich laufen", hat S. offenbar mit der zu sehr wienerischen Gegenfrage "Was willst du, Alter?" den "öffentlichen Anstand" des Beamten empfindlich verletzt.

" Oida " sagt man nicht

Die Strafe folgte zwei Wochen später. S. darf wählen: Zwei Tage im Gefängnis oder eine 100-Euro-Strafzahlung sollen den angerichteten Schaden der "Verwaltungsübertretung" wieder gutmachen. "Jedes Kind lernt in der Volksschule, wie man mit der Polizei zu sprechen hat", sagt Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber der Krone.