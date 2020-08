Ohne Maske in den Bus: Fahrer mit dem Umbringen bedroht

Am Sonntagvormittag soll ein 32-jähriger Österreicher in der Hütteldorfer Straße in einen Bus der Linie 12A eingestiegen sein, ohne dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der 54-jährige Busfahrer machte den Mann auf die geltenden Verordnungen aufmerksam. Dabei soll der Mann sich geweigert und den Busfahrer sogar mit dem Umbringen bedroht haben.

Bei der nächsten Station verließ der Mann den Bus, in der Zwischenzeit ist aber auch die Polizei alarmiert worden. Nach einer kurzen Fahndung nahmen die Beamten den 32-Jährigen fest. Bei einer Personendurchsuchung wurde eine geringe Menge Drogen gefunden.