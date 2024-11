OGH bestätigte "Dexter"-Schuldspruch: Kryptohandy-Auswertung zulässig

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat den Schuldspruch im Fall des mutmaßlichen Mafia-Paten mit dem Spitznamen "Dexter" bestätigt und dabei die Auswertung von Kryptohandys, die dem Beweisverfahren in der ersten Instanz zugrunde lag, in diesem Fall als zulässig erklärt. Die Nichtigkeitsbeschwerde von Verteidiger Werner Tomanek wurde abgewiesen, die Strafberufung dem Oberlandesgericht (OLG) zugewiesen, das über eine Reduktion der im Vorjahr verhängten lebenslangen Haft entscheidet.

Der nicht geständige 35-jährige Dario D. alias "Dexter " wurde im Dezember 2023 vom Geschworenengericht in Wien voll schuldig gesprochen, innerhalb von zwei Jahren den Verkauf von mehreren 100 Kilogramm Heroin und Kokain in Wien organisiert zu haben.

Verteidiger Werner Tomanek hatte bereits in seinem Plädoyer erfolglos hinterfragt, was dem Staat in Sachen Telefon- sowie Messengerüberwachung alles erlaubt sein soll. Die Kriminellen hatten nämlich zur Abwicklung ihrer Geschäfte auf sogenannte Krypto-Handys zurückgegriffen, bei denen nicht einmal eine Standort-Peilung möglich war. Man konnte damit nicht telefonieren, aber Bilder, Videos und Audio-Nachrichten verschicken. Auch seine Nichtigkeitsbeschwerde bezog sich darauf.

Überwachung von Messenger-Diensten als Hintergrund

Hintergrund ist die den österreichischen Strafverfolgungsbehörden derzeit nicht erlaubte Überwachung von Messenger-Diensten. Die rechtliche Ermöglichung dieser Ermittlungsmethode hat vor allem das Innenministerium seit geraumer Zeit auf der Agenda. Das von Tomanek in Zusammenhang mit der heimischen Rechtslage ins Treffen geführte Beweisverwendungsverbot sah der OGH aber nicht. "Die zuvor dargestellten Ermittlungsmaßnahmen in Betreff der Messenger-Dienste ANOM und Sky ECC erfolgten weder über Veranlassung österreichischer Strafverfolgungsorgane noch unter deren Beteiligung", wie es in der schriftlichen Urteilsbegründung des OGH heißt, "vielmehr haben die österreichischen Strafverfolgungsorgane bereits vorhandene Beweisergebnisse beigeschafft".