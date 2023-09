Mutmaßlicher Mafia-Pate vor Gericht: "Ich bin nicht schuldig"

Ausländischen Strafverfolgungsbehörden war es gelungen, die vermeintlich abhörsichere Kommunikation der Kriminellen über die Dienste Sky ECC bzw. Anom zu knacken und die Inhalte, die über Server in Kanada und Frankreich liefen, zu sichern. In weiterer Folge wurden die Chats mit Hilfe des FBI entschlüsselt, was Ermittlungen gegen Kriminelle in zahlreichen europäischen Ländern zur Folge hatte.

Sie alle hatten sich Krypto-Messenger-Dienste bedient, um ihre Machenschaften abzuwickeln. Die Chats, die "Dexter" und seine rund 200 Köpfe umfassende Gruppierung betrafen, wurden über Europol den österreichischen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt.