Wien

ÖVP stellt Forderungen an künftige Stadträtin für Wohnen und Frauen

Die Themen sind unter anderem leistbares Eigentum und Sicherheit für Frauen.
Anna Perazzolo
18.03.2026, 17:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ ÖVP / NEUE VOLKSPARTEI

In Wien gibt es bald eine neue Stadträtin. Elke Hanel-Torsch übernimmt die Agenden Wohnen und Frauen von Kathrin Gaál, die sich zurückzieht. In Hinblick auf diese personellen Veränderungen wünscht sich ein Teil der Opposition, nämlich die ÖVP, einen „politischen Neustart“.

Macht und Mythos: Das Amt der Wiener Wohnbaustadträtin

Gelingen soll dieser laut den Türkisen mit gewissen, von ihnen geforderten Maßnahmen. Da wäre etwa die stärkere Förderung von „leistbarem Eigentum“. Der Mietkauf sollte wieder stärker forciert werden, sagt Wohnbausprecher Lorenz Mayer. Außerdem sollte der Wohnbauförderbeitragder, wie berichtet, erst kürzlich deutlich erhöht wurde – für den Wohnbau zweckgewidmet werden. Der Kauf von Kleingartenparzellen, der 2021 gestoppt wurde, sollte wieder ermöglicht werden. Letzteren hat die Stadt ausgesetzt, um Spekulationen mit Kleingärten zu verhindern.

Sprachnachweis gefordert

Abseits davon sei es an der Zeit, die Betriebskosten zu senken, vor allem auch im Gemeindebau, sagt Mayr. Apropos Gemeindebau: Deren Sanierung sollte schneller vorangetrieben werden. Aber auch der Zugang zum Gemeindebau soll neu geregelt werden. Antragssteller sollten zukünftig Deutschkenntnisse auf Niveau B1 vorweisen können. „Das verhindert Ghetto-Bildung“, so Mayer.

Im Bereich der Frauenpolitik braucht es laut ÖVP unter anderem mehr Sicherheitspersonal in den Öffis, mehr Frauentaxis und einen jährlichen Frauensicherheitsbericht.

Auch die bekannte Forderung der ÖVP nach der Sonntagsöffnung in Tourismusstandorten wurde wiederholt: „Der ideale Startpunkt wäre jetzt, um die Sonntagsöffnung vor und rund um dem Eurovision Song Contest zu testen“, sagt Landesparteiobmann Markus Figl. Ein Antrag dazu soll im Gemeinderat gestellt werden.

Innere Stadt
kurier.at  | 

Kommentare