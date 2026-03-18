In Wien gibt es bald eine neue Stadträtin. Elke Hanel-Torsch übernimmt die Agenden Wohnen und Frauen von Kathrin Gaál, die sich zurückzieht. In Hinblick auf diese personellen Veränderungen wünscht sich ein Teil der Opposition, nämlich die ÖVP , einen „politischen Neustart“.

Gelingen soll dieser laut den Türkisen mit gewissen, von ihnen geforderten Maßnahmen. Da wäre etwa die stärkere Förderung von „leistbarem Eigentum“. Der Mietkauf sollte wieder stärker forciert werden, sagt Wohnbausprecher Lorenz Mayer. Außerdem sollte der Wohnbauförderbeitrag – der, wie berichtet, erst kürzlich deutlich erhöht wurde – für den Wohnbau zweckgewidmet werden. Der Kauf von Kleingartenparzellen, der 2021 gestoppt wurde, sollte wieder ermöglicht werden. Letzteren hat die Stadt ausgesetzt, um Spekulationen mit Kleingärten zu verhindern.

Sprachnachweis gefordert

Abseits davon sei es an der Zeit, die Betriebskosten zu senken, vor allem auch im Gemeindebau, sagt Mayr. Apropos Gemeindebau: Deren Sanierung sollte schneller vorangetrieben werden. Aber auch der Zugang zum Gemeindebau soll neu geregelt werden. Antragssteller sollten zukünftig Deutschkenntnisse auf Niveau B1 vorweisen können. „Das verhindert Ghetto-Bildung“, so Mayer.