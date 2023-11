ÖVP-Streit in Hietzing: Parteipräsidiumssitzung brachte keine Einigung

Schließlich wählt das Hietzinger Bezirksparlament schon am Dienstag die Nachfolge von Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP).

Nachfolgerin vom Vorstand gewählt

Erst wenige Wochen ist es her, dass Silke Kobald nach zehn Jahren im Amt überraschend ihren Rückzug als Bezirksvorsteherin in Hietzing bekannt gegeben hat. Als ihre Nachfolgerin hat der Bezirksparteivorstand Johanna Sperker gewählt, die sich mit dem Segen von Landesparteichef Karl Mahrer am Dienstag der Wahl im Hietzinger Bezirksparlament stellen sollte.