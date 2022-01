ÖVP fordert Comeback des Heizkostenzuschusses

Stattdessen brachte die SPÖ gemeinsam mit den Neos zur Verärgerung der ÖVP einen eigenen Beschlussantrag zum Thema ein. Man bekenne sich zum „Erfolgskonzept der Wiener Energieunterstützung“, heißt es darin. Es soll aber geprüft werden „ob die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung von Energiearmut in Wien den neuen aktuellen Erfordernissen entsprechen oder angepasst werden müssen“.

Korosec ortet darin einen reinen Marketing-Gag, denn anstatt rasch zu handeln und den Heizkostenzuschuss einzuführen, habe man sich hinter einer Evaluierung versteckt, von der bis heute kein Ergebnis bekannt sei. „Stadtrat Peter Hacker muss es darlegen und die konkreten nächsten Schritte festsetzen. Nur so kann sichergestellt werden, dass im Winter in Wien wirklich niemand frieren muss“, betont die Mandatarin, die die Angelegenheit auch am Mittwoch im Gemeinderat thematisieren will.