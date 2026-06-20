von Franziska Trautmann

Pendler und Öffi-Nutzer müssen sich im Sommer auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Die Stammstrecke der Wiener S-Bahn zwischen Meidling und Floridsdorf wird noch bis Ende 2027 umfassend modernisiert. Im Zuge der Arbeiten ist deshalb von 4. Juli bis 6. September 2026 der Abschnitt zwischen Floridsdorf und Praterstern komplett gesperrt.

Zusätzlich sind auf den nördlichen Anschlussstrecken zwischen Floridsdorf und Jedlersdorf, Gerasdorf sowie Süßenbrunn vorübergehende Sperren angekündigt. Während der Zeit werden zwei Ersatzbuslinien angeboten.

Zeitgleich wird an der Verbindungsbahn gearbeitet. Die Bauarbeiten auf der Linie S80 führen in der ersten Bauphase von 4. Juli bis 6. September zu einem Ausfall zwischen Hauptbahnhof und Hütteldorf. Zwischen Meidling und Hütteldorf wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.