Öffis in der Krise: Das Ende der Heizdeckenfahrt

Wer bereits eine Busreise gebucht hat, hat alle Zahlungen zurückerhalten. So will es das Pauschalreisegesetz. Die Busunternehmer hingegen blieben auf den Anzahlungen sitzen, die sie bei den Hotels und anderen Veranstaltern geleistet haben, kritisiert Böhm. Kopfzerbrechen bereitet der Branche gerade jetzt die eigene Zielgruppe: Die Hauptkunden sind – auch abseits der sprichwörtlichen Heizdeckenfahrt – ältere Menschen. „Bei ihnen ist die Verunsicherung wegen des Virus besonders groß“, sagt Böhm. Bis sich der Markt erholt, wird es – auch wenn die Restriktionen enden – lange dauern. Böhm fürchtet nun um die Liquidität der Unternehmer: „Das Kurzarbeitsmodell ist nur zum Teil anwendbar, da die Dauer der Krise in unserer Branche am längsten sein wird.“

Transport und Verkehr

Rückgänge in den Öffis

Seit die strengen Ausgangsbeschränkungen der Regierung gelten, ist der Verkehr in der Stadt weitgehend zur Ruhe gekommen. Die Wiener Linien verzeichnen Rückgänge von bis zu

80 Prozent, vermeldete das Unternehmen diese Woche. Die Öffis sind daher im Samstags- oder Wochenendbetrieb unterwegs. Die Wiener U-Bahnen kommen derzeit nicht alle drei, sondern alle fünf Minuten.

Kein Geschäft für Taxis

Die Taxis leidet besonders unter den Beschränkungen: Branchenvertreter sprechen von Rückgängen von bis zu 100 Prozent. Abhilfe soll ein 50-Euro-Taxigutschein der Stadt Wien schaffen, den alle Wienerinnen und Wiener beantragen können, die älter als 65 Jahre sind. Das wären 300.000 potenzielle Kunden. Um den Gutschein ist zuletzt ein Politstreit entbrannt: Die Bundesregierung nennt ihn „fahrlässig“.