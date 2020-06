Öffi-Überlastung: Straßenbahn der Ölsardinen

Wie jeden Morgen macht sich Heinz Berger um halb acht in Floridsdorf auf den Weg zur Arbeit in die Innenstadt. Er geht die wenigen Schritte zur Station Carminweg, wartet dort geduldig auf den 26er, um dann nicht einzusteigen. "Heute waren wir zehn Leute, die nicht mehr in die Bim gepasst haben", erzählt Berger. An manchen Tagen seien es an die dreißig, die auf die nächste Bim warten müssen. "Drinnen stehen sie dafür wie die Ölsardinen." Das sei nicht die Ausnahme, sondern normal für einen Wochentag, sagt Berger: "Schon bei der kleinsten Verzögerung bricht hier der Wahnsinn aus."