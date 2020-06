Öffi-Nutzer fühlen sich geneppt

Mehr Benutzer Die Senkung der Kosten für die Jahreskarte der Wiener Linien (ab 1. Mai 2012) zahlt sich offenbar aus. Die Zahl der Besitzer nahm zuletzt deutlich zu: Allein seit Jahresbeginn sind mehr als 60.000 neue Kunden dazu gekommen, insgesamt besitzen jetzt rund 437.000 Wiener eine Jahreskarte, teilten die Wiener Linien in einer Aussendung mit. Das ist mittlerweile immerhin rund jeder dritte Bewohner der Bundeshauptstadt.

Kauf Die Jahreskarte bekommt man in den Vorverkaufsstellen und im Kundenzentrum der Wiener Linien in Erdberg. Inzwischen ist jedoch auch eine Online-Bestellung unter shop.wienerlinien.at möglich. Das Ticket wird dann per Post zugestellt.

Kosten Bei einmaliger Bezahlung des Gesamtbetrages kostet die Jahreskarte 365 Euro, bei monatlicher Abbuchung fallen Kosten von 375 Euro an.