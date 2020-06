Öffi-Mitarbeiter müssen weiter auf korrekten Lohn warten

"Im Vergleich zu den Vormonaten hat sich schon viel gebessert", sagt Leopold Wurm, Betriebsrat bei den Wiener Linien. Allerdings: "Die Mitarbeiter erbringen täglich zu hundert Prozent ihre Leistung. Dann sollen sie auch so bezahlt werden." Einige bekamen ihren Gehaltszettel gar nicht erst zugeschickt. "Die Bezugsnachweise werden voraussichtlich Dienstag bzw. Mittwoch in den Dienststellen einlangen", heißt es dazu in einem internen Mail lapidar.

Die Führung der Stadtwerke versucht zu beruhigen: "Die Abweichungen haben nur noch ein bescheidenes Ausmaß", sagt ein Sprecher. Dazu sei die Projektleitung ausgetauscht worden: "Die neue arbeitet jetzt mit Hochdruck an der Lösung." Gabriele Domschitz, zuständige Vorstandsdirektorin, versprach im KURIER, dass die Probleme bis zum Sommer gelöst werden. "Schön. Der Sommerbeginn ist am 21. Juni", sagt ein entnervter Öffi-Mitarbeiter. Der Direktorin bleibt noch ein Monat.