Öffi-Jahreskarte wird um 84 Euro billiger

Die wichtigsten Details:

Jahreskarte

Sie kostet ab 1. Mai statt bisher 449 Euro 365 Euro (bei Sofortzahlung), also einen Euro pro Tag. Bei monatlicher Abbuchung beträgt der Gesamtpreis 375 Euro. Fahrgäste, die ihre Jahreskarte noch vor dem 1. Mai 2012 kaufen, bekommen die Differenz bis zum Auslaufen ihres Tickets anteilsmäßig zurückerstattet. Im Gegenzug werden die Einzelfahrscheine 2 statt 1,80 € kosten.



Senioren

Der Preis für die Jahreskarte bleibt bei 224 Euro (bei Barzahlung). Allerdings ändern sich die Anspruchsvoraussetzungen: Ab 1. Jänner 2012 können Männer und Frauen ab 60 eine Seniorenkarte erwerben. Alle zwei Jahre wird die Altersgrenze um ein Jahr angehoben. Die bisherigen unterschiedlichen Altersgrenzen zwischen Männern und Frauen hatte der VfGH als verfassungswidrig aufgehoben.



Studenten

Der Preis einer Semesterkarte hängt nicht mehr vom Bezug der Familienbeihilfe ab: Für Studenten mit einem Hauptwohnsitz in Wien wird sie 75 Euro kosten, für alle anderen 150 Euro. Das Ticket kann bis zum vollendeten 26. Lebensjahr bezogen werden und gilt fünf statt bisher vier Monate.



Schüler

Jene, deren Wohnort neben einer Schule liegt und daher keine Schülerstreckenkarte erhalten, können eine Nachmittagsbildungskarte um sechs Euro pro Monat erwerben.



Schwarzfahren

Hier tut sich eine neue Einnahmequelle für die Wiener Linien auf: Wer ohne Fahrschein erwischt wird, zahlt künftig 100 statt bisher 70 Euro. Bei gleichbleibender Zahl erwischter Schwarzfahrer würde das jährliche Mehreinnahmen von fünf Millionen Euro bedeuten.



Preis-Anpassung

Künftig werden die Tarife der Wiener Linien an die allgemeine Teuerung gekoppelt. Damit sollen große Preissprünge ausgeschlossen werden. Wie das Berechnungsmodell im Detail aussieht, steht derzeit allerdings noch nicht fest.