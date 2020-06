Öffi-Boom könnte teuer werden

Gabriele Pfandner arbeitet seit 22 Jahren im Kundenzentrum der Wiener Linien in Erdberg, doch so einen Ansturm hat sie selten erlebt. Es ist der erste offizielle Verkaufstag der neuen Jahreskarte für 365 Euro und die Menschen stehen bis vor die Tür des Foyers Schlange.

"Das letzte Mal war so viel los, als wir den Seniorentarif eingeführt haben", sagt Pfandner. "Wenn das so weitergeht, verkaufen wir heute allein in Erdberg 1000 neue Jahreskarten." Die zierliche Frau ist froh über die kurze Pause. Hinter ihr stapeln sich in weißen Regalen die Anträge, die von anderen Vorverkaufsstellen zur Bearbeitung geschickt wurden.

Die Kollegen an den Schaltern fertigen unterdessen die Gäste im Akkord ab: Formular entgegennehmen, Ausweis kontrollieren, Daten eingeben, Bild einschweißen. In drei Minuten ist die Jahreskarte fertig.

Davon ist Felix Ebert noch gut 20 Personen oder 60 Minuten entfernt. "Natürlich freut es mich, dass die Jahreskarte billiger ist, doch ich hätte sie so oder so gekauft", sagt Ebert. Er ist kürzlich aus Deutschland nach Wien gezogen, jetzt fährt er täglich quer durch die Stadt zur Arbeit – wie viele andere auch. Binnen weniger Tage stieg die Zahl der Jahreskartenbesitzer über die 400.000er-Grenze. Doch der Run auf die Öffis stellt die Stadt vor neue Herausforderungen.