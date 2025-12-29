Welche Öffi-Baustellen 2026 in Wien zu erwarten sind

In Hinblick auf die Wiener Öffis war 2025 ein intensives Jahr. Mit den Sperren der S-Bahn Stammstrecke und der U4, der Inbetriebnahme mehrerer neuer Bim-Linien und zuletzt der Nachricht, dass die Eröffnung der neuen U5 um vier Jahre verschoben wird, hat sich heuer doch einiges getan. Und mindestens gleich spannend wird es nächstes Jahr weitergehen.

Mehrmonatige Sperre der Stammstrecke: Die wohl umfangreichste Sperre wird im kommenden Jahr die S-Bahn Stammstrecke betreffen. Zwischen 4. Juli und 6. September werden keine Züge zwischen Praterstern und Floridsdorf verkehren. Nur einen Tag nach dem Ende dieser Sperre geht es auf einem anderen Abschnitt weiter: Mehrere Monate wird es keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Praterstern geben. Erst ab Ende Oktober 2027 fahren wieder Züge. Schienenersatzverkehr zum Flughafen: Wer zwischen 10. und 27. Juli zum Flughafen möchte, der sollte sich nicht auf den Zug verlassen. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr für die Railjets zwischen Wien Hauptbahnhof und dem Flughafen eingerichtet.

Franz-Josefs-Bahn: Arbeiten gehen weiter: Auf der Franz-Josefs-Bahn laufen die derzeitigen Arbeiten bis 30. Juni. Eine kürzere Baustelle gibt es dann noch zwischen 24. Oktober und 6. November. Kleinere Arbeiten auf Strecken der ÖBB: Zu einer Teilsperre kommt es auch von 28. März bis 3. Mai auf der Nordbahn zwischen Siemensstraße und Leopoldau. Auf der Weststrecke kommt es auch zu Ausfällen: Von 4. bis 7. Juni werden in Hütteldorf Weichen getauscht. Die Linie S50 fällt aus, REX- und CJX-Züge fahren bis und ab Hütteldorf. U3, U4 und U6 stehen auf dem Bauplan: Ohne U-Bahn-Baustellen geht es nicht. Deswegen kommen sie 2026 gleich im Dreierpack. Die U3 bekommt neue Weichen zwischen Westbahnhof und Hütteldorfer Straße. Die U4 erhält zwischen Landstraße und Schwedenplatz eine neue Gleistrasse. Bei beiden Linien wird es zu mehrwöchigen Sperren kommen, voraussichtlich im Sommer. Die U6 wird im kommenden Jahr an mehreren Stellen modernisiert und im Sommer wird die Station Tscherttegasse fertiggestellt.

