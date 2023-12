Öffentliches WC in Wien gesprengt: Die Tür flog 25 Meter weit

Unbekannte Täter haben am Wochenende mehrere – zum Teil schwere - Sachbeschädigungen mit pyrotechnischen Gegenständen in Wien begangen. Eine öffentliche WC-Anlage wurde im Bereich des Badeteichs Hirschstetten in Wien-Donaustadt dabei fast vollständig zerstört.

Durch die Druckwelle wurde die Metalltüre etwa 25 Meter vom Gebäude weggeschleudert.

