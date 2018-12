ÖBB-Zug in Wien entgleist - Strecke gesperrt

In Wien ist ein Zug entgleist, berichten die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) auf Twitter. Zum Unfall ist rund 300 Meter nach dem Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Wien-Meidling gekommen. Der Fernverkehr in Richtung Matzleinsdorfer Platz ist derzeit gesperrt. Der S-Bahnverkehr bleibt aufrecht.

Die Lok des Eurocity 159 ist komplett entgleist, zwei Waggons seien laut ersten Informationen aus den Schienen gesprungen. Die Feuerwehr hat mit der Evakuierung begonnen. Im Zug haben sich zirka 150 Fahrgäste befunden, diese werden über die Gleise in Sicherheit gebracht. Es gibt laut ÖBB keine Verletzten.