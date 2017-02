Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Freitag in Wien-Brigittenau auf einen schlafenden Obdachlosen eingeschlagen. Das Opfer, ein 55-jähriger Mann, erlitt einen Nasenbeinbruch. Die drei Burschen wurden kurze Zeit später von der Polizei festgenommen, berichtete diese in einer Aussendung am Freitag.

Gegen 1.30 Uhr verständigte ein Zeuge wegen des Verletzten beim Bahnhof Handelskai die Einsatzkräfte. Der 55-Jährige gab an, dass er eingeschlafen und plötzlich von drei Personen geschlagen und getreten worden war. Die Berufsrettung brachte ihn mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Ein 18 Jahre alter Georgier und zwei Österreicher im Alter von 17 und 18 Jahren wurden nahe des Bahnhofs festgenommen.