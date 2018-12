Obdachlosen geschlagen: Suspendierung von Polizist aufgehoben

Kollege auch verurteilt

Weil bei dem Beschuldigten jedoch mehr Milderungsgründe als Erschwerungsgründe vorzufinden war, wurde die Suspendierung aufgehoben. Als mildernd wurde das Geständnis, die bisherige Unbescholtenheit, die gute Dienstbeschreibung und seine 15 Belobigungen gewertet. Außerdem wurde sich der „ursprüngliche Verdacht der vollendeten Körperverletzung nicht bestätigt“. Sein Kollege, der nur weggesehen hatte, wurde zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt

Zu dem Übergriff war es am 2. Juli 2017 in der Unterkunft des Samariterbundes in Wien-Penzing gekommen. Der Obdachlose hätte trotz mehrmaliger Aufforderung die Einrichtung nicht verlassen, der Beamte hatte seinem Gegenüber vier Ohrfeigen versetzt.Der Samariterbund hatte an die Personalabteilung der Wiener Polizei ein Schreiben inklusive eines USB-Sticks mit Videoaufnahmen mitgeschickt, wodurch der Fall publik wurde.