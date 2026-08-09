Wie obdachlose Menschen durch die Hitzewelle kommen

Vergangene Woche wurde in Österreich gleich zweimal der Hitzerekord seit Beginn der Messaufzeichnungen gebrochen. Rund 41 Grad stellen für die meisten Menschen eine enorme Belastung dar. Manchen Bevölkerungsgruppen setzt es aber noch mehr zu als anderen – zum Beispiel obdachlosen Menschen. Es fehlt nicht nur an kühlen Rückzugsorten, auch ausreichend Wasser, Schattenplätze und medizinische Versorgung sind nicht selbstverständlich. „Wir versuchen, die Leute zu beraten, was bei großer Hitze zu tun ist“, erklärt Lisa Steiner. Sie ist die Leiterin der Abteilung Pflege und Sozialarbeit im Neunerhaus Gesundheitszentrum in Margareten.

Gesundheit schlechter Bei der Beratung geht es neben ausreichend Flüssigkeit trinken und Sonnenschutz auch um ärztliche Aufklärung. „Natürlich verschlechtern sich sehr viele Erkrankungen bei Hitze“, sagt der ärztliche Leiter des Gesundheitszentrums, Stephan Leick. „Neurologische Erkrankungen, aber auch Kreislauferkrankungen verschlechtern sich bei hohen Temperaturen.“ Von solchen Erkrankungen sind viele Menschen in Wien betroffen. Laut der Berufsrettung Wien steigen bei solch hohen Temperaturen wie vergangene Woche die Einsätze um rund zehn Prozent. „Am häufigsten erleben wir Kreislaufprobleme, Hitzekollaps oder Dehydration“, so die Berufsrettung. Um Menschen, die auf der Straße leben, durch die heißen Tage zu helfen, hat die Caritas der Erzdiözese Wien mittlerweile 24 sogenannte Klima-Oasen in Pfarren eingerichtet. Dort gibt es Getränke, kleine Speisen, kühle Aufenthaltsräume sowie die Möglichkeit, sich auszuruhen. Im vergangenen Jahr wurde das Angebot laut Caritasdirektor Alexander Bodmann knapp 6.380 Mal genutzt. Heuer rechnet die Caritas aufgrund der anhaltenden Hitzewellen mit einem Anstieg. „Es ist verständlich, dass Menschen bei der anhaltenden Hitze dieses Angebot aufsuchen“, sagt Bodmann. Bereits bei der ersten großen Hitzewelle Ende Juni wurden zusätzliche Not-Klimaoasen geöffnet. Bei der zweiten Welle vergangene Woche ebenfalls.