NS-Widerstandskämpfer: Die Weiße Rose von Wien

Auf den Flugblättern zu lesen sind Schmähgedichte – oder Sätze wie „Willst du Hitlers Lügenpropaganda glauben?“. Im September 1941 kam es zu einem folgenschweren Fehler. Ein Flugblatt wurde an den Mitschüler Ferdinand Tallamaßl geschickt. Da dessen Vater aber ebenfalls Ferdinand hieß, öffnete dieser den Brief und übergab ihn schließlich an den Schuldirektor, einem glühenden Anhänger des Nationalsozialismus.

Durchsuchte Schultaschen in der Pause

Bereits am nächsten Tag erschienen Beamte der Gestapo in der Schule. Landgraf wurde festgenommen und mit der Straßenbahn ins Wiener Gestapo-Hauptquartier am Morzinplatz gebracht. Zunächst entgingen einige andere Schüler der Verhaftung, weil die Schultaschen der Achtklässler nur in der Pause durchsucht wurden – und die Zeit bis zur nächsten Schulstunde nicht für alle reichte. Später flogen aber weitere auf.

Landgraf beschreibt in seinen Texten die folgenden brutalen Verhöre und die ständige Angst in der Todeszelle. Begnadigt wurde er angeblich, weil die Schwester des Gefängnisseelsorgers einen der führenden nationalsozialistischen Politiker, nämlich Hermann Göring, gekannt haben soll. Gesichert ist dies allerdings nicht, so Herausgeberin Schneider.