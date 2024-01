Notlandung wegen Passagiers am Wiener Flughafen in Schwechat

Am Flughafen in Schwechat kam es am Sonntag zu einer Notlandung einer Easyjet-Maschine. Das berichtet die Tageszeitung Heute. Der Flieger war auf dem Weg von Antalya (TĂŒrkei) in Richtung London, als es an Bord bei einer Passagierin zu einem medizinischen Notfall gekommen sein soll.

Die Crew bat demnach um Erlaubnis fĂŒr eine außerplanmĂ€ĂŸige Landung und dreht ĂŒber St. Pölten um. In Schwechat standen Rettungsteams und die Polizei bereit.